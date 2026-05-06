8 Manfaat Bawang Bombai yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai biasanya digunakan sebagai salah satu bahan berbagai hidangan gurih.

Bawang bombai juga memiliki segudang manfaat yang bisa menyehatkan tubuh dan jarang diketahui orang-orang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga daya tahan tubuh

Manfaat bawang bombai yang pertama ialah menjaga daya tahan tubuh.

Bawang bombai memiliki mineral mikro seperti selenium dan fluor. Uji biokimia membuktikan bahwa selenium adalah antibiotik dan antioksidan yang baik yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas.

2. Bebas lemak

Bawang bombai terbukti tidak memiliki lemak dan mengandung kalori sebanyak 40 kcal/100 gram.

Selain itu, bawang bombai juga mengandung karbohidrat yang sangat dibutuhkan untuk tubuh.

Karbohidrat yang dikandung bawang bombai terdiri atas monosakarida, polisakarida, dan serat.