8 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Menurunkan Tekanan Darah

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu jenis rempah yang telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bawang putih ternyata memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan, khususnya untuk pria.

Ini karena bawang putih memiliki kalori yang rendah serta nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh seperti vitamin B6, B1, dan C, serta protein, selenium, kalsium, tembaga, zat besi, dan fosfor.

Baca Juga: 4 Manfaat Bawang Putih untuk Kulit yang Luar Biasa

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah gangguan senjata pria

Gangguan senjata pada pria bisa dicegah dengan mengonsumsi bawang putih secara teratur.

Seperti yang diketahui, salah satu penyebab terjadinya gangguan senjata pria adalah adanya masalah sirkulasi darah menuju organ senjata.

Bawang putih bisa memperlancar saluran darah secara aktif, sehingga mengurangi gangguan peredaran darah menuju organ senjata dan mencegah gangguan senjata pada pria.

2. Meningkatkan produksi testosteron

Kandungan selenium dan vitamin B6 dalam bawang putih memiliki peranan penting dalam meningkatkan produksi cairan serta testosteron pada pria.