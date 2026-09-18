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8 Manfaat Beras Merah, Wanita Pasti Suka

8 Manfaat Beras Merah, Wanita Pasti Suka
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Ilustrasi beras merah.

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI beras merah telah lama diketahui memberi manfaat yang lebih baik daripada beras biasa.

Masyarakat saat ini mulai menyadari keunggulan beras merah dibandingkan beras biasa yang digunakan sebagai makanan pokok.

Nasi putih memang memiliki rasa yang lebih enak daripada nasi merah, tapi beras merah mengandung zat gizi baik yang tidak dipunyai nasi putih.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber antioksidan

Beras merah merupakan salah satu sumber yang sangat baik untuk antioksidan, kandungan berbagai vitamin dan mineral yang terdapat di dalamnya bisa membantu membuang radikal bebas dalam tubuh.

2. Menjaga kesehatan tulang

Magnesium merupakan zat selain vitamin D dan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi.

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Kandungan nutrisi magnesium juga terdapat pada beras merah sehingga membuatnya dapat membantu kesehatan tulang dan gigi.

3. Menurunkan berat badan

Banyak orang yang sudah banyak merasakan keampuhan beras merah untuk menurunkan berat badan.

Ada beberapa manfaat beras merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk tulang.

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