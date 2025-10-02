menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Manfaat Buah Bit, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

8 Manfaat Buah Bit, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

8 Manfaat Buah Bit, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Meskipun varietas pusaka seperti buah bit putih dan kuning bisa menjadi hidangan yang cantik, hanya bit merah yang memiliki senyawa pelawan kanker betacyanin.

Bagi sebagian orang, mengonsumsi bit bisa menyebabkan beeturia, warna merah atau merah muda pada urin atau tinja, meskipun ini adalah kondisi yang tidak berbahaya.

Baca Juga:

Daun bit dan, pada tingkat yang lebih rendah, bit itu sendiri mengandung senyawa alami yang disebut oksalat dalam kadar tinggi.

Orang dengan riwayat batu ginjal yang mengandung oksalat harus menghindari konsumsi makanan oksalat tinggi secara berlebihan, seperti bit.

Menambahkan bit ke dalam makanan dalam dosis kecil aman dan merupakan pendekatan yang berpotensi membantu bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan jantung.

Baca Juga:

Namun, suplemen oksida nitrat (termasuk beberapa suntikan bit yang kuat), bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu dan mengganggu pengobatan yang diresepkan dan hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan medis.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Bbcgoodfood.com.

Ada beberapa manfaat buah bit yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan aman untuk penderita penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI