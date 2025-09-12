8 Manfaat Cabai, Bikin Kanker Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - CABAI merupakan salah satu makanan yang bisa meningkatkan nafsu makan seseorang.
Cabai bisa digunakan sebagai bahan utama untuk hidangan seperti dendeng balado, sampadeh, berbagai jenis sambal, dan lainnya.
Meski tidak semua orang cocok dengan cabai, sayuran ini mempunyai manfaat kesehatan bagi tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah penyakit jantung
Melansir webmd.com, makanan pedas yang dikonsumsi sesuai kebutuhan tubuh diyakini bisa membantu mencegah penyakit jantung.
Sebuah studi menunjukkan bahwa capsaicin dalam cabai bisa mengurangi peradangan dan menurunkan kemungkinan penyakit jantung.
2. Meredakan sakit
Dikutip dari Healthline, capsaicin, senyawa tanaman bioaktif utama pada cabai, mempunyai beberapa khasiat yang unik.
Senyawa ini mengikat reseptor nyeri yang merupakan ujung saraf merasakan nyeri.
Ada beberapa manfaat cabai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu menurunkan gula darah.
