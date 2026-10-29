8 Manfaat Cengkeh, Baik untuk Kesehatan Hati

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang ada di dapur dan biasanya digunakan untuk menambah rasa dan aroma beberapa hidangan gurih.

Cengkeh memiliki rasa yang hangat, manis, dan aromatik yang merupakan bahan penting dalam masakan India.

Komponen utama cengkeh adalah eugenol yang membentuk 70-90 persen dari total komposisi cengkeh.

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Salah satu manfaat pengobatan cengkeh yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk mencegah flu musiman.

Namun tahukah Anda bahwa cengkeh juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

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1. Kesehatan Mulut

Salah satu manfaat cengkeh yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk meredakan sakit gigi dan masalah gigi lainnya.

Manfaat cengkeh ini mungkin disebabkan oleh adanya eugenol, senyawa alami yang bertindak sebagai analgesik dan antiseptik.