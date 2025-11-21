8 Manfaat Daun Pandan yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - PANDAN merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat luar biasa untuk tubuh.

Tak hanya itu, daun pandan bisa mengatasi beragam penyakit.

Pasalnya, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Berikut khasiat daun pandan yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit dalam tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Asam Urat

Manfaat daun pandan juga berguna untuk mengobati penyakit asam urat.

Ini karena beberapa senyawa yang terdapat pada daun pandan yaitu alkaloid, saponin, flavoida, tanin, dan polifenol.

2. Mencegah Diabetes

Diabetes atau kencing manis merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena kelebihan kadar gula darah.

Penyakit ini apabila tidak segera diatasi bisa menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian.