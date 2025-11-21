menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Manfaat Daun Pandan yang Tidak Terduga

8 Manfaat Daun Pandan yang Tidak Terduga

8 Manfaat Daun Pandan yang Tidak Terduga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PANDAN merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat luar biasa untuk tubuh.

Tak hanya itu, daun pandan bisa mengatasi beragam penyakit.

Pasalnya, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Baca Juga:

Berikut khasiat daun pandan yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit dalam tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Asam Urat

Manfaat daun pandan juga berguna untuk mengobati penyakit asam urat.

Ini karena beberapa senyawa yang terdapat pada daun pandan yaitu alkaloid, saponin, flavoida, tanin, dan polifenol.

Baca Juga:

2. Mencegah Diabetes

Diabetes atau kencing manis merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena kelebihan kadar gula darah.

Penyakit ini apabila tidak segera diatasi bisa menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah kanker menyerang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI