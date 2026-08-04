8 Manfaat Jagung, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain sangat lezat dan bahkan sedikit manis, manfaat jagung ternyata sangat besar.

Jajanan kaki lima yang populer ini merupakan camilan lezat yang mengenyangkan dan juga sehat. Jagung kaya akan serat, karbohidrat, dan protein.

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Jagung juga mengandung vitamin A, B, dan C selain mineral penting seperti magnesium, fosfor, dan kalium.

Jagung bisa menjadi tambahan yang bagus untuk sup, salad, dan tumisan, dan membantu memberi kita tambahan energi instan.

Jagung juga memiliki khasiat melawan kanker dan membantu melancarkan pencernaan.

Namun, konsumsi jagung yang berlebihan bisa menyebabkan penambahan berat badan, dan oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengonsumsinya.

Jagung atau Zea mays adalah tanaman serealia yang termasuk dalam famili rumput-rumputan Poaceae, dan menghasilkan biji-bijian yang bisa dimakan.