8 Manfaat Jeruk Bali yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jeruk bali bisa terasa asam atau pahit-manis. Buah jeruk ini, yang berasal dari pulau Barbados, sebagian besar terdiri dari air.

Buah ini tidak hanya memberikan hidrasi, tetapi juga vitamin dan mineral, menjadikannya buah yang sehat.

Jeruk bali biasanya tersedia dalam varietas merah muda dan merah, dan bisa membantu menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan kulit, dan bahkan membantu menjaga resistensi insulin.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kesehatan Usus

Manfaat jeruk bali yang pertama ialah baik untuk menjaga kesehatan usus.

Jeruk bali memang tidak memiliki kadar serat yang sangat tinggi, tetapi tetap baik untuk usus Anda.

Sekitar 100 gram jeruk bali mengandung hampir 2 gram serat, menurut Departemen Pertanian AS.