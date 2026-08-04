menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Manfaat Jeruk Bali yang Bikin Kaget

8 Manfaat Jeruk Bali yang Bikin Kaget

8 Manfaat Jeruk Bali yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jeruk bali. Foto: viennaegyptinternationa

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jeruk bali bisa terasa asam atau pahit-manis. Buah jeruk ini, yang berasal dari pulau Barbados, sebagian besar terdiri dari air.

Buah ini tidak hanya memberikan hidrasi, tetapi juga vitamin dan mineral, menjadikannya buah yang sehat.

Baca Juga:

Jeruk bali biasanya tersedia dalam varietas merah muda dan merah, dan bisa membantu menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan kulit, dan bahkan membantu menjaga resistensi insulin.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kesehatan Usus

Manfaat jeruk bali yang pertama ialah baik untuk menjaga kesehatan usus.

Baca Juga:

Jeruk bali memang tidak memiliki kadar serat yang sangat tinggi, tetapi tetap baik untuk usus Anda.

Sekitar 100 gram jeruk bali mengandung hampir 2 gram serat, menurut Departemen Pertanian AS.

Ada beberapa manfaat jeruk bali yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah mengurangi resistensi insulin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI