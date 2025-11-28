menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacang merah. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu bahan utama dari beberapa hidangan manis.

Kacang merah sering dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan perut, kembung, dan gas.

Mengonsumsi kacang berbentuk seperti ginjal ini jugabisa membuat perut Anda sakit.

Baca Juga:

Namun, tunggu dulu, jangan hindari kacang merah, karena masalah ini biasanya muncul jika tidak dimasak dengan baik atau dikonsumsi secara berlebihan.

Bahkan, kacang merah harus menjadi bagian dari diet seimbang Anda, karena mengandung banyak nutrisi seperti protein, serat, dan kalium.

Kacang merah bermanfaat bagi jantung dan usus Anda. Penderita diabetes juga bisa mengonsumsi kacang merah yang umumnya berwarna merah tua ini.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa manfaat utama kacang merah bagi kesehatan, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya akan protein nabati

Kacang merah yang padat nutrisi ini merupakan sumber protein nabati yang baik, menjadikannya pilihan yang tepat bagi para vegetarian.

Ada beberapa manfaat kacang merah yang ternyata baik untuk kesehatan dan aman dikonsumsi penderita penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI