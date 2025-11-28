8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu bahan utama dari beberapa hidangan manis.

Kacang merah sering dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan perut, kembung, dan gas.

Mengonsumsi kacang berbentuk seperti ginjal ini jugabisa membuat perut Anda sakit.

Namun, tunggu dulu, jangan hindari kacang merah, karena masalah ini biasanya muncul jika tidak dimasak dengan baik atau dikonsumsi secara berlebihan.

Bahkan, kacang merah harus menjadi bagian dari diet seimbang Anda, karena mengandung banyak nutrisi seperti protein, serat, dan kalium.

Kacang merah bermanfaat bagi jantung dan usus Anda. Penderita diabetes juga bisa mengonsumsi kacang merah yang umumnya berwarna merah tua ini.

Berikut ini beberapa manfaat utama kacang merah bagi kesehatan, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya akan protein nabati

Kacang merah yang padat nutrisi ini merupakan sumber protein nabati yang baik, menjadikannya pilihan yang tepat bagi para vegetarian.