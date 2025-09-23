8 Manfaat Kurma, Pasangan Suami Istri Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang sering dikonsumsi saat bulan puasa.

Kurma mengandung gula alami, serat, dan mineral penting seperti zat besi.

Kurma meningkatkan kesehatan otak, melancarkan pencernaan, dan bahkan mempercepat persalinan alami pada ibu hamil.

Baca Juga: 4 Manfaat Kurma yang Luar Biasa

Kurma menawarkan cita rasa yang kaya dan banyak manfaat kesehatan, termasuk melawan stres oksidatif dan peradangan.

Kurma adalah buah manis dan kenyal dari pohon kurma (Phoenix dactylifera).

Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun.

Baca Juga: 10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget

Umat Muslim menganggap pohon kurma dan kurma sebagai buah suci, terutama selama bulan Ramadan.

Setiap kurma mengandung sekitar 60 hingga 70 persen gula dan kaya serat, sehingga menjadikannya penambah energi yang ideal dan sehat.