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8 Manfaat Kurma yang Luar Biasa, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Menyerang

8 Manfaat Kurma yang Luar Biasa, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Menyerang
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Ilustrasi Kurma.Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang mengandung segudang nutrisi.

Kurma adalah salah satu buah musim dingin yang paling bergizi.

Selain itu, saat suhu sangat dingin, kurma menghangatkan tubuh dan membuat Anda tetap nyaman.

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Dalam hal nutrisi, kurma selalu menjadi pilihan yang tepat. Kurma mengandung beberapa vitamin dan mineral, selain serat dan antioksidan.

Tepatnya, kurma mengandung karbohidrat, serat, protein, potasium, magnesium, tembaga, mangan, zat besi, dan vitamin B6.

Jika Anda lapar, kurma adalah salah satu camilan paling sehat yang bisa Anda santap selama musim dingin.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kurma membantu menurunkan berat badan

Manfaat kurma yang pertama ialah membantu menurunkan berat badan.

Ada beberapa manfaat kurma yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya adalah baik untuk kesehatan kulit.

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