8 Manfaat Mengonsumsi Makanan Asam, Penyakit Ini Bakalan Ogah dengan Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan asam bisa membuat Anda merasa kenyang.

Makanan asam seperti buah jeruk dan makanan fermentasi banyak dinikmati karena rasanya yang khas.

Makanan ini memiliki rasa yang tajam atau asam karena adanya asam organik seperti asam sitrat, asetat, atau laktat.

Makanan asam memiliki lebih dari sekadar rasa. Makanan asam juga dapat menawarkan manfaat seperti pencernaan yang lebih baik, manajemen berat badan, dan kesehatan mulut yang baik.

Jadi, pastikan untuk memasukkan berbagai jenis makanan asam ke dalam pola makan Anda.

Namun, saat Anda mendapatkan manfaat dari makanan asam dengan memasukkannya ke dalam pola makan Anda, jangan lupa untuk memasukkan kelompok makanan lain untuk memastikan Anda mendapatkan semua nutrisi penting.

Makanan asam bisa menambah cita rasa dan rasa pada makanan, serta memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.