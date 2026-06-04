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8 Manfaat Nangka, Baik untuk Penderita Diabetes

8 Manfaat Nangka, Baik untuk Penderita Diabetes
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Ilustrasi Buah Nangka. Foto: Stuart

jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Sebab, nangka mengandung vitamin C; vitamin A; kalium; zat besi; niasin; seng; dan thiamin.

Ajaibnya lagi, buah nangka ternyata memiliki manfaat ampuh bagi penderita diabetes.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber energi

Manfaat nangka ternyata sangat baik untuk menambah energi tubuh.

Sebab ada gula alami seperti sukrosa dan fruktosa dalam nangka yang menjadi pelecut sumber energi.

Mantapnya lagi, nangka tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Oleh karena itu sangat baik untuk dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat nangka yang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah membantu meningkatkan energi.

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