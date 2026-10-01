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8 Manfaat Pepaya, Pria Wajib Mengonsumsinya

8 Manfaat Pepaya, Pria Wajib Mengonsumsinya
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Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Sebab, pepaya merupakan buah yang rendah lemak dan kaya akan vitamin A; vitamin C; zat besi; fosfor; kalium; protein; dan karbohidrat.

Bagi pria, buah pepaya merupakan salah satu kuliner yang wajib dimakan.

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Pasalnya, khasiat pepaya bisa meningkatkan kualitas cairan pria dan membuat kehidupan di ranjang makin panas.

Jika kualitas cairan pria maksimal, dijamin gairah pria bakal melonjak dan istri bisa kewalahan.

Cara penyajian pepaya ini sangat sederhana, sediakan pepaya dan kocok di gelas atau mangkuk, setelah itu peras jeruk nipis di atas tumpukan pepaya. Konsumsi pepaya secara rutin.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan metabolisme tubuh

Manfaat pepaya yang pertama ialah meningkatkan metabolisme tubuh.

Ada beberapa manfaat pepaya yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan metabolisme tubuh.

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