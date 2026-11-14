8 Manfaat Seledri, Ampuh Turunkan Kolesterol Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan sayuran yang biasanya ditambahkan ke dalam hidangan seperti sup, bubur ayam, dan soto.

Khasiat mengonsumsi seledri jika dibuat jus ternyata sangat ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kandungan seledri tidak bisa disepelekan, sebab memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.

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Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Obat Antibakteri

Seledri telah digunakan selama berabad-abad sebagai obat herbal yang memiliki efek antibakteri.

Kegunaan daun seledri ini bahkan telah dipublikasikan dalam sebuah penelitian dalam Journal of Pharmacy and Pharmacology.