8 Manfaat Suka Makan Jengkol Goreng yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau mulut setelah mengonsumsinya.
Meski sering diolah dan dikombinasikan menjadi makanan utama di rumah, tetapi banyak juga yang tidak menyukai jengkol, terutama karena efek bau setelah makan.
Bagi penggemar jengkol, selain nikmat, jengkol juga mengandung beberapa nutrisi penting seperti karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan masih banyak lagi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah Radikal Bebas
Jengkol goreng juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2 dan juga vitamin C.
Vitamin A dan vitamin C dalam jengkol ini berguna sebagai sumber antioksidan yang sangat penting untuk menangkal radikal bebas penyebab kanker.
2. Mencegah Diabetes
Hanya dengan mengonsumsi jengkol goreng, maka diabetes bisa dicegah.
Dalam jengkol terdapat zat bernama asam jengkolat yang mengkristal dan tidak larut dalam air.
Ada beberapa manfaat suka makan jengkol goreng yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.
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