8 Manfaat Teh, Bikin Kulit Wajah Makin Bersinar

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka teh? Teh merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi teh dicampur gula atau tanpa gula.

Teh tawar memang merupakan minuman alternatif di tengah masyarakat, bahkan kini menjadi minuman kesukaan masyarakat Indonesia.

Selain ekonomis, teh tawar atau teh tanpa gula ternyata memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Metabolisme Tubuh

Metabolisme tubuh bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan dengan konsumsi teh yang teratur karena kandungan polifenol katekin, utamanya yang terdapat dalam teh hijau.

Kandungan tersebut bisa merangsang dan mendorong pengeluaran energi dalam tubuh dengan memberikan efek hangat (thermogenesis) sehingga lemak yang ada segera teroksidasi dan sensitivitas insulin meningkat.

Sebagai hasilnya, metabolisme tubuh juga meningkat.