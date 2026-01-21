menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung

8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung

8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Minuman yang berasal dari tanaman camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Pasalnya, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Baca Juga:

Serta memiliki banyak nutrisi. Kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat unik.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya, sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menurunkan kadar kolesterol

Asupan makanan berminyak dan berlemak bisa memicu meningkatnya kadar kolesterol jahat yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.

Dengan mengonsumsi teh campur jeruk nipis yang memiliki antioksidan yang tinggi bisa membantu menyerap kolesterol dari usus besar.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI