8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.
Minuman yang berasal dari tanaman camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.
Pasalnya, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.
Serta memiliki banyak nutrisi. Kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat unik.
Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya, sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kadar kolesterol
Asupan makanan berminyak dan berlemak bisa memicu meningkatnya kadar kolesterol jahat yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.
Dengan mengonsumsi teh campur jeruk nipis yang memiliki antioksidan yang tinggi bisa membantu menyerap kolesterol dari usus besar.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh.
