8 Manfaat Ubi Jalar, Bikin Penyakit Ganas Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan yang bisa diolah menjadi hidangan manis dan gurih.

Ubi jalar (Ipomoea batatas) adalah sayuran akar yang mengandung banyak pati dan rasanya manis.

Ubi jalar memiliki kulit luar yang tipis dan berwarna cokelat dengan daging berwarna cerah yang umumnya berwarna oranye, tetapi varietas lainnya termasuk putih, ungu atau kuning.

Anda bisa mengonsumsi ubi jalar utuh atau dikupas dan daun tanaman ini juga dapat dimakan.

Meskipun keduanya disebut 'kentang', ubi jalar dan ubi jalar putih biasa tidak berkerabat.

Secara botani, ubi jalar termasuk dalam famili bindweed atau morning glory, sedangkan ubi jalar putih termasuk dalam famili nightshade.

Memasak ubi jalar memang mengurangi kadar beta-karotennya, meskipun merebus tampaknya memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan memanggang.

Namun, kabar baiknya adalah memasak ubi jalar tampaknya meningkatkan kandungan vitamin C-nya.