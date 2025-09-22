8 Minuman untuk Atasi Sakit Tenggorokan dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - CUACA tidak menentu seperti saat ini membuat Anda rentan terserang sakit tenggorokan.

Mengatasi sakit tenggorokan bisa jadi mengganggu, sering kali menandakan timbulnya pilek atau flu.

Sementara istirahat dan hidrasi yang tepat sangat penting selama masa-masa seperti itu, minuman tertentu menawarkan lebih dari sekadar kelegaan dan memberikan kenyamanan yang menenangkan serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Teh Herbal

Teh herbal, yang dicampur dengan bahan-bahan seperti kamomil, jahe, dan pepermin, memiliki khasiat menenangkan yang ideal untuk sakit tenggorokan.

Kamomil memiliki efek antiinflamasi, sementara jahe dan peppermint membantu meredakan hidung tersumbat dan ketidaknyamanan tenggorokan.

2. Air Hangat Madu dan Lemon

Obat abadi, air hangat dengan madu dan lemon tidak hanya menenangkan tetapi juga memberikan khasiat meningkatkan kekebalan tubuh.

Madu memiliki manfaat antimikroba, sementara lemon memberikan dosis vitamin C, yang dikenal untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan perbaikan jaringan.