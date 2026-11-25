jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Oleh karena itu, penderita diabetes harus selalu memperhatikan diet mereka.

Termasuk apa yang mereka konsumsi di pagi hari saat perut kosong.

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Baik Anda menderita diabetes atau tidak, makan sehat selalu baik untuk kesehatan Anda.

Namun penderita diabetes harus lebih berhati-hati dalam mengelola kadar gula darah mereka.

Jadi, diet diabetes sebagian besar terdiri dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan produk susu rendah lemak.

Makanan manis dan daging merah sebaiknya dihindari. Seorang ahli membagikan minuman terbaik yang bisa dikonsumsi penderita diabetes saat perut kosong, untuk memulai hari mereka dengan baik.

Jika Anda seorang penderita diabetes, Anda bisa memulai hari Anda dengan beberapa minuman pagi terbaik.