8 Pemain Asing Baru Datang, Semen Padang Cuci Gudang

jpnn.com - PADANG - Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade menjanjikan perubahan tim dengan cara merombak atau cuci gudang menjelang putaran kedua Super League.

Setelah 17 pertandingan di setengah musim, Kabau Sirah -julukan Semen Padang, berada di zona merah, sangat terancam terdegradasi.

Semen Padang cuma mengumpulkan sepuluh poin hasil tiga kali menang, sekali imbang, dan 13 kali diinjak-injak lawan.

Dari 18 kontestan Super League, Semen Padang -lah yang paling sering kalah di putaran pertama musim ini.

Klasemen Setengah Musim Super League

ileague

"Kami segera melakukan rapat evaluasi. Saya bersama manajemen dan tim kepelatihan sudah melakukan rapat evaluasi untuk melakukan perombakan (cuci gudang)," tutur Andre.

Dia menjelaskan, selain enam pemain asing baru, Semen Padang akan menambahkan dua pemain asing baru lagi untuk posisi striker dan winger. "Pemain asing tersisa (yang lama), kami hanya pertahankan dua. Jadi, total sementara Semen Padang akan menggunakan sepuluh pemain asing, delapan baru, dan dua pemain lama," katanya.

"Kami tetap akan terus mencari pemain lokal. Meskipun sulit, kami tetap berusaha akan mencari pemain lokal yang berkualitas untuk menambal kekurangan tim ini. Insyaallah, putaran kedua Semen Padang akan main dengan tim baru," imbuh Andre. (ig/jpnn)