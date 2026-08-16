8 Pengobatan Alami untuk Mengatasi Tennis Elbow

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tennis elbow? Tennis elbow merupakan peradangan pada tendon.

Apakah Anda terus-menerus mengalami nyeri berulang di bagian luar lengan bawah atas dan merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas dasar seperti mengambil barang, menggenggam benda, dan melakukan hobi atau olahraga?

Jika ya, Anda mungkin menderita tennis elbow dan Anda harus menanganinya dengan serius.

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Berlawanan dengan kepercayaan umum, kondisi ini tidak hanya memengaruhi pemain tenis.

Siapa pun yang pekerjaannya membutuhkan banyak ekstensi siku bisa terpengaruh.

Pekerja cat, tukang ledeng, tukang kayu, juru masak, dan bahkan tukang daging sangat rentan mengalami tennis elbow dibandingkan orang lain.

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Tugas sehari-hari seperti berkebun, menjahit, memotong makanan keras, menggunakan gunting, atau terus-menerus menggunakan tetikus komputer bisa memperparah masalah.

Tennis elbow secara medis dikenal sebagai epikondilitis lateral. Rasa sakit yang menyertai siku tenis biasanya terjadi ketika tendon menjadi tegang dan meradang secara kronis, akibat gerakan pergelangan tangan dan lengan yang berulang-ulang dan berlebihan.