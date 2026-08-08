8 Penyanyi Lintas Generasi Bersatu dalam Warna Warni Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Memproduksi video klip dengan melibatkan 8 penyanyi bukan perkara mudah, apalagi ketika masing-masing memiliki kesibukan yang padat.
Akan tetapi, tantangan tersebut justru menjadi bagian dari cerita di balik penggarapan video klip Warna Warni Indonesia yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Marcos Tjung.
Proses penggarapan video klip tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari satu hari.
Marcos Tjung harus menyiasati jadwal delapan penyanyi yang terlibat, yakni Sarwana, Feline Xiao, Lidya Lau, Ari Sanjaya, Bemby Noor, Fryda Lucyana, Dea Mirella, dan Tessa Mariska.
“Aku coba hari itu saja, benar-benar dari rekaman hari itu juga, syuting hari itu juga. Karena ngumpulin mereka itu yang nggak mungkin,” kata Marcos Tjung di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Keterbatasan waktu membuat Marcos Tjung harus memutar otak agar video klip tetap dapat menyampaikan pesan lagu secara kuat.
Dia mengakui konsep visual yang digunakan memang harus menyesuaikan kondisi produksi. Meski begitu, keterbatasan tidak membuatnya ingin mengurangi kualitas karya.
“Konsepnya terbatas, tapi kita bikin hal yang luar biasa. Itu PR banget. Tapi orang-orang ini luar biasa. Hasilnya kita maksimalkan,” tegasnya.
Kehadiran 8 penyanyi dari lintas generasi menjadi salah satu kekuatan utama Warna Warni Indonesia.
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