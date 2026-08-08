menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 8 Penyanyi Lintas Generasi Bersatu dalam Warna Warni Indonesia

8 Penyanyi Lintas Generasi Bersatu dalam Warna Warni Indonesia

8 Penyanyi Lintas Generasi Bersatu dalam Warna Warni Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marcos Tjung dan 8 penyanyi yang terlibat dalam Warna Warni Indonesia, di Jakarta pada Jumat (7/8). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Memproduksi video klip dengan melibatkan 8 penyanyi bukan perkara mudah, apalagi ketika masing-masing memiliki kesibukan yang padat.

Akan tetapi, tantangan tersebut justru menjadi bagian dari cerita di balik penggarapan video klip Warna Warni Indonesia yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Marcos Tjung.

Proses penggarapan video klip tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari satu hari.

Baca Juga:

Marcos Tjung harus menyiasati jadwal delapan penyanyi yang terlibat, yakni Sarwana, Feline Xiao, Lidya Lau, Ari Sanjaya, Bemby Noor, Fryda Lucyana, Dea Mirella, dan Tessa Mariska.

“Aku coba hari itu saja, benar-benar dari rekaman hari itu juga, syuting hari itu juga. Karena ngumpulin mereka itu yang nggak mungkin,” kata Marcos Tjung di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Keterbatasan waktu membuat Marcos Tjung harus memutar otak agar video klip tetap dapat menyampaikan pesan lagu secara kuat.

Baca Juga:

Dia mengakui konsep visual yang digunakan memang harus menyesuaikan kondisi produksi. Meski begitu, keterbatasan tidak membuatnya ingin mengurangi kualitas karya.

“Konsepnya terbatas, tapi kita bikin hal yang luar biasa. Itu PR banget. Tapi orang-orang ini luar biasa. Hasilnya kita maksimalkan,” tegasnya.

Kehadiran 8 penyanyi dari lintas generasi menjadi salah satu kekuatan utama Warna Warni Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI