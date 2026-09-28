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8 Petinggi BRI Jadi Terdakwa Korupsi Kredit Rp 922 Miliar, tetapi Tak Ditahan

8 Petinggi BRI Jadi Terdakwa Korupsi Kredit Rp 922 Miliar, tetapi Tak Ditahan
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Para terdakwa saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Sebanyak delapan petinggi Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL). 

Delapan terdakwa dalam perkara ini ialah Kuswiyoto, Susy Liestiowaty, Wahyu Sulistiyono, Irwan Junaedy, Lina Sari, Achmad F.C. Barir, Kokok Alun Akbar dan Tina Priatina.

Persidangan perkara ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra. Hingga persidangan berlangsung, majelis hakim belum melakukan penanganan terhadap kedelapan terdakwa.

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Koordinator Juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Candra Gautama mengungkapkan keputusan tersebut mempertimbangkan sikap kooperatif para terdakwa serta kemampuan jaksa menghadirkan mereka dalam persidangan.

"Setelah dilimpahkan ke pengadilan, oleh majelis dilanjutkan tanpa ditahan. Dengan sikap selama terdakwa kooperatif dan jaksa bisa menghadirkan di persidangan, maka majelis berpendapat belum melakukan penahan terhadap terdakwa tersebut," ungkap Candra, Senin (28/9/2026).

Menurut Candra, status tersebut dapat berubah apabila terdakwa tidak kooperatif atau jaksa tidak mampu menghadirkan mereka dalam persidangan.

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"Kecuali kalau terdakwa bersikap sebaliknya, yakni tidak kooperatif dan jaksa tidak mampu menghadirkannya di persidangan," ujar Candra.

Jaksa Penuntut Umum mendalilkan pemberian fasilitas kredit kepada PT BSS dan PT SAL tersebut menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 922,459 miliar.

Sebanyak delapan petinggi BRI menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit PT BSS dan PT SAL. Namun mereka tak ditahan.

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