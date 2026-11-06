8 Polisi di Karawang Ditangkap Polda Jabar, Termasuk Kompol Awa

jpnn.com - Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang ditangkap atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu.

Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi juga kedelapan anggotanya itu telah ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

"Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba," kata Wakapolresta, di Karawang, Jumat (6/11/2026).

Terdapat delapan anggota Polresta Karawang yang ditahan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu.

Salah satu dari delapan anggota itu ialah Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol Awa.

"Ada dua perwira yang diamankan. Tentu saja itu tidak pandang bulu, karena dari hasil pengawasan yang dilakukan pada saat itu, kemudian langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar," tuturnya.

Selain Kasat Narkoba Polresta Karawang, mereka yang diamankan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu juga ada yang berstatus kepala unit dan enam penyidik.

Wakapolresta Afian menyampaikan tindakan pengamanan delapan anggota Polresta Karawang yang dilakukan oleh Polda Jabar merupakan bentuk tindakan tegas.