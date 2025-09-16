8 Program Stimulus Ekonomi dari Pemerintah, Bantuan Beras hingga Tempat Magang

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat meluncurkan sejumlah program paket untuk memberikan stimulus ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada tiga program besar, salah satunya delapan program paket ekonomi (akselerasi program 2025).

Menurut dia, delapan program akselerasi itu akan berlangsung mulai tahun ini.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Pekerja Pariwisata hingga Restoran Ditanggung Pemerintah

Pertama, pemerintah menyediakan tempat magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Fresh graduate yang difasilitasi program magang baik untuk S1, D3, dan yang lain.

Mereka bakal disalurkan ke sektor industri selama enam bulan dan akan memperoleh gaji sesuai UMP.

“Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP. Anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar,” ucap Airlangga di Istana Negara, Senin (15/9).

Kemudin yang kedua, pemerintah akan menanggung pajak penghasilan (PPH) untuk sektor padat karya, sektor pariwisata, hotel, restoran, serta kafe.

Rencananya, pemerintah akan menanggung 552.000 PPH pekerja selama sisa masa waktu 2025.