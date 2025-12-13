8 Rekomendasi Gim di Steam, Cocok untuk Mengisi Waktu Luang di Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang liburan akhir tahun, sebagian orang memilih untuk menghabiskan waktu di rumah sambil mencoba permainan baru.

Steam kembali menjadi pilihan utama karena memiliki katalog gim yang luas dan kemudahan dalam bertransaksi.

Bagi kamu yang berencana menambah koleksi game, mengisi saldo melalui top up Steam bisa menjadi langkah praktis sebelum berbelanja di Steam.

Oleh karena itu, top up saldo Steam, ada berbagai tempat yang bisa kamu pilih, seperti www.itemku.com dengan proses pembelian saldo yang cepat dan fleksibel.

Nah, agar liburan akhir tahun makin seru, berikut beberapa rekomendasi game di Steam yang layak dibeli di penghujung tahun ini.

1. Baldur’s Gate 3

RPG epik besutan Larian Studios ini masih menjadi perbincangan hangat. Melalui sistem keputusan bercabang dan interaksi karakter yang hidup, Baldur’s Gate 3 menawarkan pengalaman bermain yang berbeda untuk setiap pemain.

Dunia fantasi yang kompleks, dialog yang ditulis dengan cermat, dan kebebasan dalam menyusun strategi membuatnya tetap relevan di penghujung 2025.