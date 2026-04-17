8 Ribu Pelari Rayakan Hari Perempuan Bertajuk Haier Women’s Day Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 8 ribu pelari dipastikan ambil bagian dalam ajang Haier Women’s Day Run (WDR) 2026 yang akan digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 19 April 2026.

Kegiatan lari bertema pemberdayaan perempuan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Kartini.

Antusiasme peserta terhadap event ini sangat tinggi.

\Selain menghadirkan semangat olahraga dan gaya hidup sehat, para peserta juga akan memperoleh berbagai keuntungan, mulai dari jersey eksklusif, finisher medal, race day package, achievement medal, BIB dengan timing chip, goodie bag, produk sponsor, refreshment, hingga kesempatan mendapatkan doorprize menarik.

Acara bergengsi ini rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Dr. H.A. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan serta President Director Haier Indonesia Yan Xuhong.

Founder Women’s Day Run, Dr. Aly Taufiq mengatakan penyelenggaraan Haier Women’s Day Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum penting untuk mengangkat nilai perjuangan perempuan di Indonesia.

“Haier Women’s Day Run 2026 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Kartini, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan perempuan dalam meraih hak-haknya,” ujar Aly Taufiq.

Dia menambahkan kegiatan ini dirancang sebagai ruang kampanye publik sekaligus simbol komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional.