8 Sup Sehat dan Bergizi untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Karena diabetes memengaruhi cara tubuh memproses glukosa, mengonsumsi makanan yang tepat memastikan tingkat energi yang stabil dan mengurangi risiko lonjakan dan penurunan gula darah.
Sup bisa menjadi tambahan yang sangat baik untuk diet ramah diabetes jika disiapkan dengan bahan yang tepat.
Sup rendah karbohidrat dan tinggi serat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sekaligus menyediakan nutrisi penting.
Sup yang dibuat dengan sayuran nontepung, protein rendah lemak, dan lemak sehat menawarkan energi berkelanjutan tanpa menyebabkan lonjakan glukosa.
Selain itu, sup menghidrasi, mudah dicerna, dan bisa menjadi cara yang bagus untuk memasukkan bahan-bahan padat nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan kekebalan tubuh.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
1. Sup lentil
Lentil kaya akan serat dan protein nabati, yang membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan rasa kenyang.
Ada beberapa jenis sup yang lezat dan bergizi yang cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya adalah tentu saja sup labu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 10 Camilan untuk Penderita Diabetes yang Aman Dikonsumsi Sebelum Tidur
- 3 Makanan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
- 4 Manfaat Teh Matcha untuk Penderita Diabetes
- 4 Khasiat Alpukat untuk Penderita Diabetes
- 3 Menu Sarapan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
- 5 Jenis Sayuran yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes