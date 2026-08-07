8 Tahun Berlalu, Under The Big Bright Yellow Sun Perkenalkan Virada

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 8 tahun sejak merilis album terakhir pada 2018, Under The Big Bright Yellow Sun (UTBBYS) resmi memasuki babak baru.

Band post-rock instrumental asal Bandung itu merilis album penuh keempat bertajuk Virada, pada 7 Agustus 2026 melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

UTBBYS mengeklaim Virada tidak berbicara tentan menghancurkan masa lalu untuk memulai sesuatu yang baru.

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Sebaliknya, album itu memandang perubahan sebagai proses menyambungkan kembali bagian-bagian perjalanan yang sempat terputus. Sebuah perubahan orientasi yang membuat seseorang berdamai dengan dirinya sendiri tanpa harus menghapus apa yang pernah dilalui.

Secara musikal, Virada juga menandai fase baru UTBBYS. Album tersebut menjadi rilisan pertama dengan formasi baru, sekaligus menjadi album pertama yang meninggalkan penggunaan judul lagu berbahasa Inggris.

Seluruh judul lagu menggunakan bahasa Indonesia, serta sejumlah kosakata yang berasal dari bahasa daerah dan Sansekerta.

Pilihan tersebut menjadi antitesis dari identitas UTBBYS pada rilisan-rilisan sebelumnya, sekaligus membuka ruang tafsir baru bagi pendengar.

Album Virada terdiri dari 6 lagu yang membentuk satu alur cerita utuh. Perjalanan dimulai dari 'Pangawit' sebagai simbol awal untuk memulai kembali.