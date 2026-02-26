8 Tahun Kolaborasi, Evos & Pop Mie Siap Perkuat Ekosistem eSports Indonesia

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Organisasi gaming-entertaimen di Indonesia, Evos dan Pop Mie merayakan kolaborasi yang tidak tergoyahkan bersama selama delapan tahun di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (26/2).

Perjalanan panjang itu penuh dengan berbagai inisiatif dan kegiatan yang menggabungkan kekuatan dua dunia: gaming dan lifestyle.

Memasuki 2026, Evos dan Pop Mie berkomitmen untuk terus menginspirasi generasi muda esports di Indonesia, mengukir langkah baru menuju masa depan yang lebih inovatif.

Managing Director Evos, Chaya Wahyuni Kusuma mengatakan kolaborasi ini bukanlah waktu yang sebentar.

Pop Mie telah memberikan kepercayaan besar ke Evos untuk memiliki visi bersama dalam menginspirasi generasi muda esports untuk meraih mimpi mereka.

"Saya pribadi melihat ini bukan hanya sebuah hubungan bisnis, tetapi sebuah perjalanan tak terbatas, seperti simbol infinity yang tergambar dalam angka delapan, yang diharapkan dapat membuahkan dampak positif bagi berbagai pihak, khususnya bagi Evos Fams dan komunitas esports Indonesia," ujar Chaya saat ditemui di Jakarta Selatan.

Keseruan yang telah terjalin antara EVOS dan Pop Mie selama 8 tahun ke belakang ditandai dengan digelarnya sejumlah turnamen seperti Pop Mie Campus Gaming Ground.

Antonius Pandu, Senior Brand Manager Pop Mie, menyatakan delapan tahun kemitraan ini mencerminkan keharmonisan yang terus terjaga antara kedua pihak.