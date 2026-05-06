menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » 8 Terduga Teroris Ditangkap di Sulteng, Densus 88: JAD Terafiliasi ISIS

8 Terduga Teroris Ditangkap di Sulteng, Densus 88: JAD Terafiliasi ISIS

8 Terduga Teroris Ditangkap di Sulteng, Densus 88: JAD Terafiliasi ISIS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap delapan orang terduga teroris di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng

jpnn.com, PALU - Densus 88 menangkap delapan orang terduga teroris di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Salah satu penangkapan terjadi di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, pada Rabu (6/5) pukul 01.30 WITA.

Dalam operasi tersebut, terduga pelaku diamankan tanpa perlawanan.

Baca Juga:

Selain di Parigi Moutong, penindakan serupa juga dilakukan di Kabupaten Poso. Dari total delapan orang yang diamankan, masing-masing empat orang ditangkap di Parigi Moutong dan empat lainnya di Poso.

Usai penangkapan di Tomoli Utara, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga.

Dari hasil penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa enam bilah parang, telepon genggam, serta kartu ATM.

Baca Juga:

Kepala Dusun I Desa Tomoli Utara, Jufri Haruji mengatakan warga yang diamankan selama ini dikenal sebagai penjual buah dan beraktivitas seperti biasa di lingkungan masyarakat.

“Yang bersangkutan kesehariannya berjualan buah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di lingkungan warga,” ujar Jufri.

Densus 88 menangkap delapan orang terduga teroris di Sulawesi Tengah, yakni di Kabupaten Parigi Moutong dan Poso.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI