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8 Tersangka Pengeroyokan Juru Parkir di Pasar Caringin Punya Peran Masing-Masing

8 Tersangka Pengeroyokan Juru Parkir di Pasar Caringin Punya Peran Masing-Masing
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Tampang para pelaku pengeroyokan maut saat digiring ke Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

jpnn.com - BANDUNG - Perkara pengeroyokan berujung maut yang dialami dua orang juru parkir di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, menemukan titik terang.

Polrestabes Bandung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam peristiwa berdarah yang terjadi pada Sabtu (24/10) petang.

Dalam peristiwa ini, tiga orang menjadi korban. Dua di antaranya meninggal dunia, yakni FR dan T, sedangkan satu korban lainnya mengalami luka berat.

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Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan, delapan orang yang ditangkap ini punya peran yang berbeda.

8 Tersangka Pengeroyokan Juru Parkir di Pasar Caringin Punya Peran Masing-Masing

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi didampingi Kasat Reskrim AKBP Anton dalam ekspose kasus pengeroyokan di Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

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"Dari keterangan saksi-saksi bahwa tim memutuskan ataupun menyimpulkan telah melakukan penangkapan terhadap delapan pelaku. Ke delapan pelaku ini mengakibatkan dua meninggal dunia, satu luka berat, dan mereka terdiri dari berbagai peran. Saat ini sudah dilakukan penahanan oleh Polrestabes Bandung," kata Dedi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (28/10).

Dedi menjelaskan, para pelaku sempat melarikan diri seusai melancarkan aksinya. Namun, perburuan cepat yang dilakukan tim kepolisian membuat seluruh anggota kelompok penyerang tersebut tidak berkutik.

Polisi mengungkapkan peran dari delapan tersangka kasus pengeroyokan maut yang menewaskan juru parkir di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung.

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