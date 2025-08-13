8 Tim PTN/PTS Terpilih Masuk Final Innovilleague 2025

jpnn.com - SURABAYA - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris membuka Final Innovilleague: Liga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2025 di Universitas Negeri Surabaya, Rabu (13/8).

Innovilleague merupakan program inisiasi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang berkolaborasi dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Innovilleague 2025 diikuti 482 tim yang terdiri atas 1.894 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Seluruh tim saling beradu Gagasan Pemberdayaan Masyarakat (GPM), hingga terpilih delapan tim yang melaju ke final.

Haris mengatakan bahwa kompetisi ini menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah terhadap terobosan kemajuan dan inovasi yang datang dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Dia menekankan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki Tridharma Perguruan Tinggi, dan khususnya pengabdian kepada masyarakat harus dijalankan dengan misi yang jelas.

“Salah satu misi utama ketika turun ke masyarakat adalah pengentasan kemiskinan. Harus memastikan bahwa setiap langkah pengabdian memberi dampak nyata,” ujarnya.

Haris menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Asta Cita Nomor 6 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5% pada 2029 dan mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026. Berdasarkan rilis BPS Juli 2025, angka kemiskinan nasional tercatat 8,47%.