8 Tip Memilih Aplikasi Trading yang Tepat untuk Kebutuhan Trader, Nomor 7 Penting Banget

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi trading membantu trader memantau pasar, membaca chart, hingga mengelola transaksi melalui perangkat seluler.

Namun, tidak semua aplikasi menawarkan kualitas dan layanan yang sama.

Karena itu, beberapa aspek penting perlu diperhatikan sebelum memilih platform.

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1. Periksa Legalitas dan Identitas Perusahaan

Pastikan aplikasi berasal dari perusahaan yang memiliki identitas, izin usaha, dan regulator yang jelas.

Informasi legalitas sebaiknya tersedia di website resmi dan dapat diverifikasi melalui sumber terkait.

2. Pilih Aplikasi yang Mudah Digunakan

Navigasi yang sederhana dapat membantu pengguna memahami fitur dengan lebih cepat.

Menu seperti chart, posisi terbuka, histori transaksi, deposit, dan withdrawal sebaiknya mudah ditemukan.

3. Cek Fitur Analisis Pasar

Aplikasi trading yang baik sebaiknya menyediakan fitur pendukung seperti: