80 Brand Lokal Ramaikan Locapop, Banyak Promo Menarik
jpnn.com, JAKARTA - Bazaar fashion dan lifestyle tematik, Locapop kembali hadir menyapa para pencinta fesyen dengan menggelar acara bertajuk "Special 1st Anniversary".
Acara bazaar tersebut diadakan di Lantai 5 AEON Mall Tanjung Barat, Jakarta Selatan selama enam hari, mulai dari 25 hingga 30 Agustus 2026.
Tahun ini, Locapop semakin semarak dengan kehadiran hingga 80 jenama lokal dari kawasan Jabodetabek hingga Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Ada suasana berbeda yang disuguhkan dalam perayaan tahun ini.
Locapop kini dilaksanakan di area rooftop yang dikemas dalam tajuk Weekend Sunset Party.
"Hari ini ada acara Locapop 1st Anniversary yang berlangsung 25-20 Agustus. Mulai tanggal 28 Agustus ini, kami menghadirkan yang spesial yaitu Weekend Sunset Party sebagai bagian dari rangkaian acara ulang tahun Locapop. Bedanya dari event sebelumnya, kali ini pengunjung bisa mengikuti workshop activity sekaligus menikmati pemandangan sunset dan sajian kuliner di area Locapop Rooftop," ujar Marcom Locapop, Eras Pragitha dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/8).
Pada ajang ini, Locapop mengusung nuansa busana yang menyegarkan dengan palet warna cerah atau summer time, seperti hijau, pink, dan kuning.
Eras mengatakan pilihan tenant ini juga jauh lebih bervariasi dibanding event-event sebelumnya.
Menyambut hari jadinya yang pertama, bazaar busana lokal Locapop kembali hadir menyapa para pencinta fesyen dengan menggelar Speciak 1st Anniversary.
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