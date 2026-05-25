80 Persen Pemain Persib Bertahan, Bojan Hodak Belum Pasti
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menjuarai BRI Super League 2025/26 dengan nilai 79 poin.
Dengan pencapaian positif ini, banyak Bobotoh yang sudah menanti seperti apa skuad juara ini untuk musim depan.
Apalagi Maung Bandung akan kembali bertarung di kompetisi Asia, AFC Champions League Two (ACL 2).
Pelatih Persib Bojan Hodak membocorkan rencana untuk skuadnya musim depan tidak akan banyak dilakukan perubahan.
Mayoritas pemain-pemain yang sudah bersama Persib, masih akan bertahan.
"Mayoritas dari mereka, mungkin 80 persen akan bertahan," kata Hodak saat ditemui di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Senin (25/5/2026).
Hodak menjelaskan, posisi akhir Persib di musim ini menandakan sebuah perbaikan.
Meski Persib kesulitan di awal musim, tetapi Hodak mampu meyakinkan bila pemain pilihannya adalah yang terbaik.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, belum memutuskan soal masa depannya pasca membawa tim kembali meraih gelar juara Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Trauma Seusai Konvoi Juara, Pemain Persib Batal Datangi Rumah Haji Umuh
- Nasib Kontrak Belum Jelas, Mauricio Souza Mulai Susun Strategi Baru Persija
- Lebih Garang dari Persib, Borneo FC Tetap Gagal Juara, Fabio Lefundes Menahan Kecewa
- Bonus untuk Pemain Persib seusai Hattrick Juara, Wali Kota Bandung: Tidak Ada He He
- Bhayangkara FC Finis Lima Besar, Paul Munster Pasang Target Tinggi Musim Depan
- PSS Sleman Antusias Comeback ke Liga 1, Pieter Huistra Bicara Soal Persiapan