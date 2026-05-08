80 Ribu Rumah di Muratara Terendam Banjir, 6 Jembatan Gantung Ambruk
jpnn.com, MUSIRAWAS UTARA - Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.
Akibat curah hujan yang tinggi, sebanyak 80 ribu rumah terendam banjir dan enam jembatan gantung ambruk.
Enam kecamatan terdampak yakni Kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, dan Rawas Ilir.
Bupati Muratara Devi Suhartoni menjelaskan bahwa sedikitnya enam jembatan gantung putus diterjang arus deras. Tidak hanya itu, dua rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus.
"Enam jembatan gantung putus, dan dua rumah warga hanyut," ungkap Devi, Jumat (8/5/2026).
Pemkab Muratara telah menetapkan status tanggal darurat bencana selama 14 hari guna mempercepat penanganan dan proses evakuasi masyarakat yang terdampak.
Menurut Devi, pemerintah daerah bersama aparat desa sudah menyiapkan dapur umum di wilayah yang terdampak banjir.
Penanganan darurat dilakukan secara terkoordinasi oleh kepala desa, camat hingga lurah.
Sebanyak 80 ribu rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara terendam banjir, selain merendam ribuan rumah, enam jembatan gantung ambruk.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Korban Kecelakaan Bus ALS Diterbangkan ke Palembang, Jalani Perawatan Intensif
- Satu Korban Hanyut di Sungai Musi Empat Lawang Ditemukan Meninggal Dunia
- Satu Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Akan Dievakuasi ke RS Bhayangkara Palembang
- Banjir di Muratara, Ribuan Rumah Warga Terdampak, 2 Jembatan Gantung Putus
- 2 Siswi SD Hanyut di Sungai Musi Empat Lawang, Tim SAR Lakukan Pencarian
- Apel Siaga Karhutla Digelar, Sumsel Perkuat Antisipasi Musim Kemarau 2026