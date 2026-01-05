80 Tahun Kia: Dari Pabrik Logam ke Pelopor Mobilitas Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Delapan dekade perjalanan Kia bukan sekadar penanda usia, melainkan refleksi tentang keberanian bertransformasi dan konsistensi menatap masa depan.

Pada 2025 lalu, Kia merayakan 80 tahun kiprahnya melalui seremoni khusus dan pameran bertema warisan serta visi masa depan di Kia Vision Square, Yongin, Korea Selatan.

Momen itu menjadi kilas balik perjalanan Kia yang dimulai pada 1944 sebagai Kyungsung Precision Industry-produsen komponen logam, sebelum mengadopsi nama Kia pada 1952 dan meluncurkan produk mobilitas pertamanya berupa sepeda.

Tonggak penting terjadi pada 1974 lewat peluncuran Kia Brisa, mobil penumpang pertama Kia.

Nama Kia kemudian makin dikenal dunia melalui model-model ikonik seperti Kia Pride dan Kia Sportage, yang disebut sebagai salah satu pionir urban SUV.

Transformasi besar berlanjut saat Kia bergabung dengan Hyundai Motor Group pada 1997, hingga penguatan identitas desain global pada era 2000-an.

Perayaan juga menyoroti peran manusia di balik layar kesuksesan Kia.

Chairman Hyundai Motor Group, Euisun Chung, menyebut perjalanan 80 tahun Kia sebagai kisah ketekunan dan komitmen kolektif.