menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Berita Ramadan » 80 Warga Difabel dan Duafa di Rawa Buaya Terima Bantuan Zakat Fitrah

80 Warga Difabel dan Duafa di Rawa Buaya Terima Bantuan Zakat Fitrah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 80 Warga Difabel dan Dhuafa di Rawa Buaya Terima Bantuan Zakat Fitrah. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan zakat fitrah berupa paket beras 5 kilogram kepada 80 penerima manfaat yang terdiri dari kelompok difabel dan duafa di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan MI Daarusshofa dan digelar di Rumah Belajar Winsar, yang selama ini menjadi ruang aktivitas bagi komunitas disabilitas prasejahtera di wilayah tersebut.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, mengatakan penyaluran zakat fitrah merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga dalam memastikan hak para mustahik terpenuhi, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Penyaluran zakat fitrah ini adalah amanah muzaki yang kami prioritaskan bagi kelompok rentan, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa di hari yang fitri nanti tidak ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis.

Ketua Yayasan Bina Insani Winsar Dwi Handayatun, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

Dia menilai dukungan Baznas sangat membantu komunitas disabilitas prasejahtera yang tinggal di kawasan padat penduduk dan kerap terdampak banjir.

Menurut Dwi, bantuan beras tersebut datang pada waktu yang tepat karena sebagian warga masih menghadapi kesulitan ekonomi setelah dua kali terdampak banjir dalam sebulan terakhir.

Sebagian besar warga di wilayah tersebut bekerja sebagai pemulung dan buruh harian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

