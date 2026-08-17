81 Tahun Indonesia Merdeka, Dedi Mulyadi Ungkap 500 Ribu Warga Jabar Tanpa Listrik
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan di Jabar sejak 81 tahun Indonesia merdeka.
Dedi mengatakan masalah yang utama, yaitu belum terpenuhinya layanan dasar masyarakat.
Dia mencotohkan masih ada 500 ribu rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik.
Menurut dia Jabar merupakan provinsi dengan penghasil listrik terbesar.
"PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," kata Dedi saat ditemui seusai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di kawasan Gedung Sate Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Selain itu, masalah lainnya yang harus segera dibenahi, yaitu terkait dengan infrastruktur.
Eks Bupati Purwakarta itu menuturkan terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Jabar, seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang infrastrukturnya masih belum memadai.
"Kan, masih banyak daerah yang menuju jalan besar saja harus melewati daerah yang berliku-liku, ya," ucap dia.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan permasalahan yang masih terjadi di tengah momentum 81 tahun Indonesia merdeka.
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