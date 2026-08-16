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81 Tahun Indonesia Merdeka: Jangan Tunggu Kesabaran Rakyat Terbakar

81 Tahun Indonesia Merdeka: Jangan Tunggu Kesabaran Rakyat Terbakar
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Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas 2026-2031, alumni PPRA LVIII Lemhannas RI-2018 Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Ada sesuatu yang perlu kita renungkan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.

Bukan hanya tentang bendera Merah Putih yang berkibar.

Bukan hanya tentang pidato kenegaraan, upacara, parade, atau berbagai capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah.

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Tetapi tentang wajah Indonesia yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir.

Di Belitung Timur, kantor Unit Produksi PT Timah dan gudang bijih timah terbakar setelah aksi massa penambang berujung kericuhan.

Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sejumlah kantor pemerintahan dibakar dan dirusak dalam kerusuhan yang antara lain dikaitkan dengan persoalan penyaluran Dana Desa. Pemerintah daerah kini harus memulihkan kembali pelayanan publik.

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Di Aceh, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 justru berakhir bentrokan antara massa dan aparat. Persoalan pengibaran bendera bulan bintang menjadi salah satu pemicu ketegangan.

Kemudian pada 15 Agustus, dua hari menjelang peringatan kemerdekaan, bumi Indonesia kembali berguncang.

Ada sesuatu yang perlu kita renungkan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Bukan hanya tentang bendera Merah Putih yang berkibar.

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