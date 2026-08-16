81 Tahun Indonesia Merdeka: Jangan Tunggu Kesabaran Rakyat Terbakar
jpnn.com - Ada sesuatu yang perlu kita renungkan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.
Bukan hanya tentang bendera Merah Putih yang berkibar.
Bukan hanya tentang pidato kenegaraan, upacara, parade, atau berbagai capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah.
Tetapi tentang wajah Indonesia yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir.
Di Belitung Timur, kantor Unit Produksi PT Timah dan gudang bijih timah terbakar setelah aksi massa penambang berujung kericuhan.
Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sejumlah kantor pemerintahan dibakar dan dirusak dalam kerusuhan yang antara lain dikaitkan dengan persoalan penyaluran Dana Desa. Pemerintah daerah kini harus memulihkan kembali pelayanan publik.
Di Aceh, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 justru berakhir bentrokan antara massa dan aparat. Persoalan pengibaran bendera bulan bintang menjadi salah satu pemicu ketegangan.
Kemudian pada 15 Agustus, dua hari menjelang peringatan kemerdekaan, bumi Indonesia kembali berguncang.
Ada sesuatu yang perlu kita renungkan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Bukan hanya tentang bendera Merah Putih yang berkibar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Ketum LOGIS 08: Saatnya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur Jadi Kenyataan
- 81 Tahun Bukan Sekadar Merdeka: Apakah Kita Benar-benar Berdaulat, Adil, dan Makmur?
- Begini Cara PTK Kobarkan Semangat Nasionalisme di Setiap Area Operasional
- HUT Ke-81 RI, 19.269 Warga Binaan di Jabar Diusulkan Dapat Remisi
- Sambut HUT RI, Merah Putih Berkibar di Habitat Hiu Paus Nabire
- Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pindahkan Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Sate