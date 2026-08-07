86% Perusahaan akan Bertransformasi Akibat AI, Prudential Indonesia Perkuat Keterampilan Karyawan

jpnn.com - JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memperkuat komitmennya dalam membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan melalui pengembangan keterampilan AI karyawan.

Menurut Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, sekitar 86% perusahaan diperkirakan akan mengalami transformasi akibat perkembangan AI dan teknologi hingga 2030.

Kemampuan memanfaatkan AI pun menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing bisnis di masa depan.

Melalui rangkaian program AI Week yang berlangsung dari Juli hingga September 2026, Prudential Indonesia menghadirkan berbagai sesi pembelajaran, diskusi inspiratif, dan kegiatan kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan AI karyawan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang memberikan nilai tambah bagi bisnis dan nasabah.

Prudential Indonesia meyakini bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Karena itu, perusahaan terus membuka kesempatan bagi karyawan untuk mempelajari teknologi AI, mengeksplorasi penerapannya dalam dunia kerja, serta mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

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“Kami percaya bahwa AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia bekerja lebih efektif dan menciptakan solusi yang lebih baik bagi masyarakat," kata Chief Digital and Technology Officer Prudential Indonesia, Pradeep Grewal, Jumat (7/8).

Namun, lanjutnya, teknologi hanyalah instrumen pendukung, yang terpenting adalah bagaimana manusia menggunakannya secara bijak untuk memberikan dampak positif.