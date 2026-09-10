87 Narapidana High Risk dari Jakarta Pindah ke Nusakambangan

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 87 narapidana berisiko tinggi dipindahkan dari sejumlah lapas dan rutan di DKI Jakarta ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (10/9).

Pemindahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan penataan penghuni berdasarkan tingkat risiko.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang Syarpani mengatakan sebanyak 70 narapidana yang dipindahkan merupakan warga binaan dari Lapas Kelas I Cipinang.

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Sementara itu, 17 narapidana lainnya berasal dari sejumlah lapas dan rutan di DKI Jakarta.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dan penataan keamanan. Kami memastikan seluruh proses dilaksanakan secara profesional, sesuai prosedur, dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan," kata Syarpani.

Pemindahan narapidana dilakukan dengan pengamanan berlapis yang juga melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Timur, serta unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Jakarta.

Kepala Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta Wachid Wibowo turut memantau proses pemindahan di Lapas Cipinang.

Dia memastikan kesiapan personel, koordinasi antarinstansi, hingga aspek pengamanan berjalan sesuai ketentuan.