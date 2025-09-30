87 Persen Tiket MotoGP Indonesia 2025 Terjual

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2025 telah menyentuh 87 persen dari total yang disiapkan.

MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bakal hadir pada 3-5 Oktober.

"Penjualan tiket saat ini terus bergerak dan data sementara mencapai 87 persen," kata Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Warokka, Selasa (30/9).

Dia mengatakan MotoGP Indonesia 2025 ini dipastikan berjalan aman dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Kami pastikan lebih baik dari MotoGP Indonesia sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan selain meningkatkan penjualan tiket MotoGP Indonesia, pihaknya juga tetap berkomitmen memberikan tiket kepada masyarakat di sekitar Sirkuit Mandalika, agar mereka bisa merasakan dan menyaksikan ajang MotoGP tersebutlah.

"Untuk tiket di grandstand A dan B, sudah banyak terjual," katanya.

Tiket menonton MotoGP Indonesia 2025 berkisar antara Rp 185 ribu hingga Rp 11 juta.