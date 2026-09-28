895 PPPK Jakut & Kepulauan Seribu Teken Perpanjangan Kontrak Kerja, Fredy Berpesan Begini
jpnn.com - JAKARTA - Kontrak kerja ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, resmi diperpanjang.
Sebanyak 895 PPPK di lingkup Pemkot Jakut dan Kepulauan Seribu meneken perpanjangan kontrak kerja, pada Senin (28/9) di Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (28/9).
Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kelanjutan pengabdian dan sudah menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan di Jakarta, khususnya di bidang pendidikan.
“Saya berharap tetap semangat, memiliki motivasi tinggi, serta terus berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati,” kata Fredy di Jakarta, Senin (28/9).
Fredy menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan, kepala sekolah, sesama rekan kerja, maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya.
Menurut Fredy, komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja. Setiap kendala hendaknya disampaikan secara baik dan dikoordinasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai komunikasi terputus. Kalau ada persoalan, sampaikan dan koordinasikan secara baik sesuai ketentuan. Dengan komunikasi yang baik, bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut Fredy mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah memfasilitasi proses perpanjangan kontrak bagi ratusan PPPK tersebut.
Sebanyak 895 PPPK di lingkup Pemkot Jakut dan Kepulauan Seribu meneken perpanjangan kontrak kerja. Ini pesan Wakil Wali Kota Jakut Fredy Setiawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: 895 PPPK Teken Perpanjangan Kontrak, Desakan Peralihan ke PNS Tanpa Tes Menguat, Serius
- Kabar Baik, Seluruh PPPK Diminta Mengikuti setiap Tahapan dengan Tertib
- Bukan Hanya soal Status Kepala Sekolah jadi Tendik, Gaji PPPK Paruh Waktu juga Dibahas
- Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Aman Baru Bisa Dipastikan Awal Bulan Depan
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen soal Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu, Makin Dekat
- PPPK Paruh Waktu Harus Hadir, Bergilir Hingga 2 Oktober