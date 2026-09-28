895 PPPK Jakut & Kepulauan Seribu Teken Perpanjangan Kontrak Kerja, Fredy Berpesan Begini

jpnn.com - JAKARTA - Kontrak kerja ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, resmi diperpanjang.

Sebanyak 895 PPPK di lingkup Pemkot Jakut dan Kepulauan Seribu meneken perpanjangan kontrak kerja, pada Senin (28/9) di Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (28/9).

Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kelanjutan pengabdian dan sudah menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan di Jakarta, khususnya di bidang pendidikan.

“Saya berharap tetap semangat, memiliki motivasi tinggi, serta terus berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati,” kata Fredy di Jakarta, Senin (28/9).

Fredy menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan, kepala sekolah, sesama rekan kerja, maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Menurut Fredy, komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja. Setiap kendala hendaknya disampaikan secara baik dan dikoordinasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai komunikasi terputus. Kalau ada persoalan, sampaikan dan koordinasikan secara baik sesuai ketentuan. Dengan komunikasi yang baik, bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut Fredy mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah memfasilitasi proses perpanjangan kontrak bagi ratusan PPPK tersebut.