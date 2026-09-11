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8,98 Juta Wisatawan Mancanegara Kunjungi Indonesia Periode Januari-Juli 2026

8,98 Juta Wisatawan Mancanegara Kunjungi Indonesia Periode Januari-Juli 2026
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Arsip - Wisatawan mengunjungi panorama di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (5/9/2026). ANTARA FOTO/Gecio Viana/app/agr

jpnn.com - JAKARTA - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Kementerian Pariwisata menyebut jumlah wisman ke Indonesia menjpnni 8,98 juta sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah itu tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa capaian ini tentu patut disyukuri. Namun demikian, kata dia, pada saat yang sama situasi global masih sangat dinamis.

“Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata terus melakukan mitigasi, memperkuat strategi pasar, dan memastikan agar momentum pertumbuhan ini dapat terus dijaga hingga akhir tahun,” kata Widiyanti dalam Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Jakarta, Jumat (11/9).

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Pertumbuhan kunjungan wisman tersebut tercatat dari sejumlah kawasan, yakni Asia lainnya 8,69 persen, Asia Tenggara 7,32 persen, dan Oseania 7,26 persen.

Seiring membaiknya situasi di Timur Tengah, kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut juga kembali mencatat pertumbuhan positif. Sementara itu, pasar Eropa, meskipun masih mengalami kontraksi, mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut Widiyanti, kondisi tersebut menunjukkan strategi diversifikasi pasar yang dilakukan Kementerian Pariwisata bersama berbagai pemangku kepentingan berjalan secara efektif.

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Dia juga mengungkapkan bahwa pada Semester I-2026, devisa pariwisata mencapai USD 8,43 miliar atau setara Rp 145,13 triliun. Angka itu tumbuh 2,88 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang sebesar USD 8,20 miliar atau setara Rp 134,68 triliun.

“Artinya, di tengah dinamika geopolotik, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, pariwisata Indonesia tetap menunjukkan ketahanan,” kata Widiyanti.

Sebanyak 8,98 juta wisatawan mancanegara kunjungi Indonesia pada periode Januari-Juli 2026.

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