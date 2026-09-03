8th Aice Indonesia Open 2026 Momentum Penguatan Regenerasi Woodball Indonesia

jpnn.com - Perkembangan woodball Indonesia menunjukkan tren positif seiring semakin aktifnya pembinaan dan regenerasi atlet di berbagai daerah.

Kondisi tersebut terlihat dari penyelenggaraan 8th Aice Indonesia Open Woodball Championship 2026 di Bali yang mempertemukan atlet Indonesia dengan peserta dari sejumlah negara.

Turnamen tersebut digelar di Lapangan Cricket Universitas Udayana, Bali, 18-22 Agustus 2026. Turnamen ini menjadi panggung besar bagi Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus melihat sejauh mana regenerasi atlet berjalan.

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Sebanyak 155 atlet dari delapan negara ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, persaingan juga melibatkan atlet dari Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan India.

Ketua Umum Indonesian Woodball Association (PB IWBA), Aang Sunadji, menilai kehadiran atlet-atlet muda menjadi salah satu perkembangan paling menggembirakan dalam perjalanan woodball Indonesia.

Menurutnya, turnamen internasional bukan sekadar arena perebutan medali. Kompetisi seperti ini menjadi bagian penting untuk mencetak generasi penerus yang terbiasa menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara.

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"Kami sangat senang melihat perkembangan woodball Indonesia yang dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga regenerasi atlet," ujar Aang.

Dia menambahkan, semakin banyak atlet muda dari berbagai daerah yang mulai muncul dan mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Kondisi tersebut dinilai sebagai modal penting bagi Indonesia untuk membangun kekuatan jangka panjang.